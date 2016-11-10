Акард (Acard) (251876) - инструкция по применению ATC-классификация
Акард инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Применение в период беременности и кормления грудью
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: Acidum acetylsalicylicum;
1 таблетка кишечнорастворимая содержит 75 мг или 150 мг ацетилсалициловой кислоты;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза порошкообразная, натрия крахмалгликолят (тип А), гипромеллоза;
оболочка: триэтилцитрат, метакрилатный сополимер (тип С), тальк, титана диоксид (E 171), натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат.
Лекарственная форма
Таблетки кишечнорастворимые.
Основные физико-химические свойства: круглые, белого цвета таблетки, покрытые оболочкой, двояковыпуклые.
Фармакотерапевтическая группа
Антитромботические средства. Ингибиторы агрегации тромбоцитов, за исключением гепарина.
Код АТС B01A C06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Акард содержит ацетильное производное салициловой кислоты с антиагрегантным, жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием.
Механизм подавления агрегации тромбоцитов ацетилсалициловой кислотой заключается в необратимой инактивации в тромбоцитах крови фермента циклооксигеназы-1, которая трансформирует арахидоновую кислоту в циклические перекиси (PGG2 и PGH2), являющиеся предшественниками тромбоцитарных простагландинов и тромбоксана (А2).
Подавление агрегации наступает уже после малых доз лекарственного препарата и сохраняется в течение нескольких дней после приема однократной дозы.
Эти свойства ацетилсалициловой кислоты были использованы для профилактики и лечения осложнений, связанных с тромбами, а также для профилактики инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца.
Акард таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, лекарственная форма, которая не растворяется в желудке, из-за чего снижается риск непосредственного контакта ацетилсалициловой кислоты со слизистой оболочкой желудка. Растворение таблетки и высвобождение действующего вещества происходят только в более щелочной среде двенадцатиперстной кишки.
Абсорбция ацетилсалициловой кислоты из таблеток, покрытых кишечно-растворимой оболочкой, протекает медленнее по сравнению со стандартными формами. Она начинается через 3–6 часов после приема лекарственного средства, что свидетельствует о том, что оболочка эффективно блокирует распад лекарственного продукта в желудке.
Фармакокинетика.
Максимальная концентрация в плазме крови наступает примерно через 6 часов и составляет в среднем 12,7 мкг/мл для таблеток 150 мг и 6,72 мкг/мл для таблеток 75 мг.
Наличие пищи в желудочно-кишечном тракте замедляет всасывание лекарственного средства, но не уменьшает биодоступность ацетилсалициловой кислоты.
Ацетилсалициловая кислота всасывается в желудочно-кишечном тракте на 80–100%.
Ацетилсалициловая кислота быстро и в значительной степени распределяется в большинстве тканей и биологических жидкостях организма.
Относительный объем распределения составляет около 0,15–0,2 л/кг и увеличивается в соответствии с повышением концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови.
Около 33% лекарственного препарата связывается с белками плазмы, когда концентрация составляет 120 мкг/мл.
Степень связывания лекарственного препарата с белками зависит от концентрации альбумина; у здоровых добровольцев она снижается в соответствии со снижением этой концентрации.
При почечной недостаточности, при беременности и у новорожденных связывание ацетилсалициловой кислоты с белками плазмы снижается не только по причине гипоальбуминемии, но также вследствие кумуляции эндогенных факторов, которые вытесняют препарат из соединений с белками.
Ацетилсалициловая кислота частично биотрансформируется во время абсорбции. Этот процесс происходит под влиянием эстеразы, в основном в печени, но также в сыворотке крови, эритроцитах и в синовиальной жидкости.
Салицилаты в основном соединяются с глицином с образованием салицилуровой кислоты и с глюкуроновой кислотой с образованием салицил-фенолового и салицил-ацилового глюкуроната; только небольшая их часть подвергается гидроксилированию до гентизиновой кислоты, 2,3-дигидроксибензойной и 2,3,5-тригидроксибензойной кислот.
У женщин процесс гидроксилирования проходит медленнее (меньшая активность эстеразы в сыворотке крови).
Период полувыведения в фазе элиминации ацетилсалициловой кислоты из плазмы составляет около 2–3 часов.
В отличие от других салицилатов, негидролизованная ацетилсалициловая кислота не кумулирует в сыворотке крови после многократного введения.
Лишь около 1% дозы ацетилсалициловой кислоты, принятой внутрь, выводится с мочой в негидролизованной форме, остальное выводится в форме салицилатов и их метаболитов.
У больных с сохраненной функцией почек 80–100% разовой дозы лекарственного средства выводится с мочой в течение 24–72 часов.
Показания
Для доз 75 мг и 150 мг:
- острая и хроническая ишемическая болезнь сердца.
Для дозы 75 мг:
- профилактика повторного тромбообразования;
- первичная профилактика тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, таких как острый коронарный синдром у пациентов в возрасте от 50 лет, в которых присутствуют факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, ожирение (индекс массы тела > 30), наследственный анамнез (инфаркт миокарда у пациентов в возрасте до 55 лет по крайней мере у одного из родителей или брата или сестры).
Противопоказания
- Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим салицилатам или к любому компоненту препарата.
- Астма, вызванная применением салицилатов или веществ с подобным действием, особенно НПВП в анамнезе.
- Острые пептические язвы.
- Геморрагический диатез.
- Почечная недостаточность тяжелой степени.
- Печеночная недостаточность тяжелой степени.
- Сердечная недостаточность тяжелой степени.
- Комбинация с метотрексатом в дозе 15 мг/неделю или больше (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Противопоказания для одновременного применения.
Метотрексат. Применение ацетилсалициловой кислоты и метотрексата в дозах 15 мг/неделю и больше повышает гематологическую токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Ингибиторы АПФ. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты вызывают снижение фильтрации в клубочках вследствие ингибирования вазодилататорного эффекта простагландинов и снижение антигипертензивного эффекта.
Ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид). Возможно уменьшение экскреции ацетазоламида; может наблюдаться салицилатная интоксикация у больных, принимающих высокие дозы салицилатов и ингибиторов карбоангидразы. Одновременное применение ингибиторов карбоангидразы, таких как ацетазоламид и салицилатов может привести к тяжелому ацидозу и увеличить токсичность на центральную нервную систему.
Лекарственные средства, повышающие выведение мочевой кислоты (пробенецид, сульфинпиразон, бензбромарон). При применении пробенецида и высоких доз салицилатов (> 500 мг) подавляется метаболизм друг друга и может снижаться экскреция мочевой кислоты почечными канальцами.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью.
Метотрексат. При применении ацетилсалициловой кислоты и метотрексата в дозах менее 15 мг/неделю повышается гематологическая токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Клопидогрел, тиклопидин. Комбинированное применение клопидогреля и ацетилсалициловой кислоты имеет синергический эффект. Такое комбинированное применение следует проводить с осторожностью, поскольку это повышает риск возникновения кровотечения.
Антикоагулянты (варфарин, фенпрокумон). Возможно уменьшение выработки тромбина, в результате чего оказывается косвенное влияние на снижение активности тромбоцитов (антагонист витамина К) и повышается риск возникновения кровотечений.
Абциксимаб, тирофибан, эптифибатид. Возможно ингибирование гликопротеин IIb/IIIa-рецепторов на тромбоцитах, что приводит к повышению риска возникновения кровотечений.
Гепарин. Возможно уменьшение выработки тромбина, в результате чего осуществляется косвенное влияние на снижение активности тромбоцитов, что приводит к повышению риска возникновения кровотечений.
Если два или более из вышеупомянутых веществ применять вместе с ацетилсалициловой кислотой, это может привести к синергическому эффекту усиления ингибирования активности тромбоцитов и, как результат, усилению геморрагического диатеза.
НПВС и ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб). Одновременное применение увеличивает риск возникновения желудочно-кишечных расстройств и может привести к желудочно-кишечным кровотечениям.
Ибупрофен. Одновременное применение ибупрофена ингибирует необратимую агрегацию тромбоцитов, обусловленную действием ацетилсалициловой кислоты. Лечение ибупрофеном у пациентов с повышенным риском воздействия на сердечно-сосудистую систему может ограничивать кардиопротекторное действие ацетилсалициловой кислоты.
Пациентам, принимающим ацетилсалициловую кислоту 1 раз в сутки с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и время от времени принимающим ибупрофен, необходимо принимать ацетилсалициловую кислоту по крайней мере за 2 часа до приема ибупрофена.
Фуросемид. Одновременное применение ацетилсалициловой кислоты в дозах 3 г и более в сутки и диуретиков может ослаблять диуретический эффект фуросемида вследствие задержки натрия и воды в организме из-за уменьшения клубочковой фильтрации, вызванной снижением синтеза простагландинов в почках. Также возможно ингибирование проксимальной канальцевой элиминации фуросемида, что приводит к снижению мочегонного эффекта фуросемида. Ацетилсалициловая кислота может усиливать ототоксическое действие фуросемида.
Хинидин. Возможно аддитивное влияние на тромбоциты, что приводит к увеличению продолжительности кровотечения.
Спиронолактон. Возможен модифицированный эффект ренина, который приводит к снижению эффективности спиронолактона.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Совместное применение увеличивает риск возникновения желудочно-кишечных расстройств, может привести к желудочно-кишечным кровотечениям.
Противоэпилептические препараты (вальпроат, фенитоин). При одновременном применении с вальпроатом ацетилсалициловая кислота вытесняет его из связи с белками плазмы крови, повышая токсичность последней (угнетение центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта). Вальпроат повышает антиагрегантный эффект ацетилсалициловой кислоты в результате синергического эффекта этих лекарственных средств. Ацетилсалициловая кислота усиливает эффект фенитоина.
Системные глюкокортикостероиды (исключая гидрокортизон, который применяют для заместительной терапии при болезни Аддисона) снижают уровень салицилатов в крови и повышают риск передозировки после окончания лечения.
Противодиабетические препараты (инсулин, производные сульфонилмочевины). Одновременное применение ацетилсалициловой кислоты и противодиабетических препаратов увеличивает риск возникновения гипогликемии вследствие гипогликемических свойств ацетилсалициловой кислоты и вытеснения сульфаниламидов из белковых соединений в плазме крови.
Антациды. Возможно увеличение почечного клиренса и снижение почечной абсорбции (в связи с повышением рН мочи), которое приводит к снижению эффекта ацетилсалициловой кислоты.
Вакцина против ветряной оспы. Совместное применение увеличивает риск развития синдрома Рея.
Гинкго билоба. Совместное применение с гинкго билоба препятствует агрегации тромбоцитов, что приводит к повышению риска кровотечений.
Дигоксин. При одновременном применении с дигоксином концентрация последнего в плазме крови повышается вследствие снижения почечной экскреции.
Алкоголь способствует повреждению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и пролонгирует время кровотечения вследствие синергизма ацетилсалициловой кислоты и алкоголя.
Антибактериальные. Возможно повышение токсичности сульфаниламидов.
Средства применяемые при тошноте (метоклопрамид) усиливают действие ацетилсалициловой кислоты за счет увеличения скорости абсорбции.
Антагонисты лейкотриенов. Возможно повышение концентрации зафирлукаста в плазме крови.
Метамизол. Одновременное применение метамизола с ацетилсалициловой кислотой может снижать ингибирующее действие ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. Поэтому следует с осторожностью назначать метамизол пациентам, которые применяют низкие дозы ацетилсалициловой кислоты для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Влияние на тесты относительно функции щитовидной железы. Ацетилсалициловая кислота может влиять на тесты относительно функции щитовидной железы.
Аспирин может влиять на следующие анализы мочи: катехоламины, допа, глюкоза, кетоновые тела, гиппуровая кислота, гомованилиновая кислота, 17-оксикортикостероиды, 5-гидроксииндолуксусная кислота, анализы мочи на беременность и на некоторые плазменные исследования альбуминов, барбитуратов, кальция, пропилтиоурацила, тирозина и мочевой кислоты.
Особенности применения
Акард применять с осторожностью при:
- гиперчувствительности к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии на другие вещества;
- язвах желудочно-кишечного тракта, включая хронические и рекуррентные или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;
- одновременном применении антикоагулянтов;
- нарушениях функции почек и/или печени;
- у пациентов с нарушениями функции почек или у больных с нарушениями сердечно-сосудистого кровообращения (например, патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также увеличить риск нарушения функции почек и острой почечной недостаточности;
- у пациентов с тяжелой недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию. Особенно при наличии факторов, которые могут увеличить риск гемолиза, например высокие дозы препарата, лихорадка или острый инфекционный процесс.
Ибупрофен может уменьшить ингибиторный эффект ацетилсалициловой кислоты в отношении агрегации тромбоцитов. В случае применения препарата Акард перед началом приема ибупрофена как обезболивающего средства пациенту необходимо проконсультироваться с врачом.
Ацетилсалициловая кислота может вызывать развитие бронхоспазма или приступа бронхиальной астмы или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают астму в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание, аллергические реакции (например кожные реакции, зуд, крапивница) на другие вещества в анамнезе.
Из-за ингибиторного эффекта ацетилсалициловой кислоты в отношении агрегации тромбоцитов, который сохраняется на протяжении нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность/усиление кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, например удаление зуба). Ацетилсалициловую кислоту не следует применять за 5 дней до плановой операции, в частности офтальмологической или отоларингологической.
Пациенты пожилого возраста более восприимчивы к токсическому действию салицилатов. Следует избегать непрерывного длительного приема аспирина у таких пациентов из-за повышенного риска желудочно-кишечных кровотечений.
Перед началом длительного применения аспирина для профилактики кардио- и цереброваскулярных заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом для определения соотношения польза/риск в индивидуальном порядке.
При применении малых доз ацетилсалициловой кислоты может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к приступу подагры у предрасположенных пациентов.
Дети
Не следует применять препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, детям с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), которая сопровождается или не сопровождается повышением температуры тела. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требует неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышенным, если ацетилсалициловая кислота применяется как сопутствующее лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказан. Если указанные состояния сопровождаются длительной рвотой, это может быть признаком синдрома Рея.
Учитывая вышеуказанные причины, детям до 16 лет противопоказано применение препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью
Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от увеличения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша не подтверждена.
Имеющиеся эпидемиологические данные о возникновении пороков развития не является последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования влияния в ранние сроки беременности (1–4-й месяц) с участием примерно 14800 пар женщина-ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.
Исследования на животных указывают на репродуктивную токсичность.
Во время I и II триместра беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. У женщин, которые, вероятно, могут быть беременными или во время I и II триместра беременности доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
В течение III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидроамниозом;
на женщину и ребенка в конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять следующим образом:
- возможность продления времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после очень низких доз;
- торможение сокращений матки, которое может привести к задержке или увеличения продолжительности родов.
Учитывая это, ацетилсалициловая кислота противопоказана на III триместра беременности.
Салицилаты и их метаболиты проникают в грудное молоко в небольших количествах.
Поскольку не было обнаружено вредного воздействия препарата на ребенка после приема женщинами в период лактации, прерывать кормление грудью, как правило, не требуется. Однако в случаях регулярного применения или при применении высоких доз кормления грудью необходимо прекратить на ранних этапах.
Способ применения и дозы
Острая и хроническая ишемическая болезнь сердца.
Рекомендованная начальная доза — 150 мг в сутки. Поддерживающая доза — 75 мг в сутки.
Острый инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия.
Рекомендуемая доза составляет 150–450 мг, применять как можно скорее после появления симптомов.
Профилактика повторного тромбообразования.
Рекомендованная начальная доза — 150 мг в сутки. Поддерживающая доза — 75 мг в сутки.
Первичная профилактика тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, таких как острый коронарный синдром у пациентов, у которых присутствуют факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Рекомендуемая профилактическая доза — 75 мг в сутки.
Таблетки глотать целыми, в случае необходимости запивать водой. Для обеспечения быстрого поглощения таблетку можно разжевать или растворить в воде.
Нарушение функций печени. Препарат не применять пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени. Коррекция дозы может потребоваться пациентам с нарушением функции печени.
Нарушение функции почек. Препарат не применять для лечения больных с тяжелой почечной недостаточностью (уровень клубочковой фильтрации < 0,2 мл/с (10 мл/мин)). Коррекция дозы может потребоваться пациентам с нарушением функции почек.
Дети
Детям в возрасте младше 16 лет противопоказано применение препарата.
Побочные реакции
Приведенная информация о побочных реакциях базируется на спонтанных постмаркетинговых сообщениях о побочных реакциях при применении всех лекарственных форм и дозировок ацетилсалициловой кислоты (включая пероральное применение в течение короткого и длительного курса лечения). Несмотря на это, классификация побочных реакций по категориям частоты CIOMS III не проводилась.
Со стороны органов пищеварения: частые проявления и симптомы диспепсии (изжога, тошнота, рвота), боль в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, изжога, анорексия; в отдельных случаях — воспаление желудочно-кишечного тракта, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, которые могут в редких случаях вызвать желудочно-кишечные геморрагии и перфорации с соответствующими лабораторными показателями и клиническими проявлениями.
Нарушение кровообращения и лимфатической системы: кровотечения (интраоперационные геморрагии, гематомы, кровотечения или увеличение их продолжительности из мочеполовой системы, носовые кровотечения, кровотечения из десен). Симптомы могут сохраняться в течение 4–8 дней после отмены ацетилсалициловой кислоты. В результате этого существует повышенный риск кровотечения во время хирургических вмешательств. Существующие рвота кровью, мелена или скрытые желудочно-кишечные кровотечения могут привести к железодефицитной анемии (чаще при применении высоких доз). Редко или очень редко — серьезные кровотечения, такие как геморрагии желудочно-кишечного тракта, кровотечения в мозг (особенно у пациентов с неконтролируемой гипертензией и/или при одновременном применении антикоагулянтов), которые редко могут потенциально угрожать жизни.
Тромбоцитопения, гранулоцитоз, лейкопения, агранулоцитоз или эозинопения, анемия (постгеморрагическая/железодефицитная) с соответствующими лабораторными показателями и клиническими проявлениями, в том числе: астения, бледность кожного покрова, гипоперфузия; гемолиз и гемолитическая анемия (у пациентов с тяжелыми формами недостаточности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы).
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями включают астматический статус, кожные реакции легкой или средней степени, а также реакции со стороны дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, в том числе такие симптомы как сыпь , крапивница, отек, зуд, ринит, заложенность носа, сердечно-дыхательная недостаточность и очень редко — тяжелые реакции, включая анафилактический шок. У больных бронхиальной астмой возможно увеличение частоты возникновения бронхоспазма; аллергических реакций от незначительной до умеренной степени, которые потенциально поражают кожу, респираторный тракт, желудочно-кишечный тракт и кардиоваскулярную систему.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, геморрагическая сыпь, узелковая эритема, мультиформная эритема.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность, урогенитальное кровотечение. После длительного применения высоких доз ацетилсалициловой кислоты может возникать папилонекроз и интерстициальный нефрит. Протеинурия, лейкоцитурия, эритроцитурия и почечные конкременты.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение ориентации.
Со стороны органов слуха: нарушение слуха, шум в ушах (тинитус), что может свидетельствовать о передозировке.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, гематомы, артериальная гипертензия.
Со стороны дыхательной системы: носовое кровотечение.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: транзиторная печеночная недостаточность, повышение уровня трансаминаз печени, щелочной фосфатазы и концентрации билирубина. У пациентов с ювенильным ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, ревматизмом или заболеваниями печени в анамнезе может возникать фокальный некроз гепатоцитов, боль в области печени и гипертрофия.
Метаболические нарушения: гипогликемия, гиперурикемия с соответствующими лабораторными показателями и клиническими проявлениями (приступы подагры).
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 или 5 блистеров в картонной коробке.
По 20 таблеток в блистере; по 5 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармацевтический завод «Польфарма» С.А.
Pharmaceutical Works «POLPHARMA» S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Пельплиньска 19, 83–200, Старогард Гданьски, Польша.
19 Pelplinska Str., 83–200 Starogard Gdanski, Poland.