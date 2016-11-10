Фармакодинамика.

Акард содержит ацетильное производное салициловой кислоты с антиагрегантным, жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием.

Механизм подавления агрегации тромбоцитов ацетилсалициловой кислотой заключается в необратимой инактивации в тромбоцитах крови фермента циклооксигеназы-1, которая трансформирует арахидоновую кислоту в циклические перекиси (PGG2 и PGH2), являющиеся предшественниками тромбоцитарных простагландинов и тромбоксана (А2).

Подавление агрегации наступает уже после малых доз лекарственного препарата и сохраняется в течение нескольких дней после приема однократной дозы.

Эти свойства ацетилсалициловой кислоты были использованы для профилактики и лечения осложнений, связанных с тромбами, а также для профилактики инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца.

Акард таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, лекарственная форма, которая не растворяется в желудке, из-за чего снижается риск непосредственного контакта ацетилсалициловой кислоты со слизистой оболочкой желудка. Растворение таблетки и высвобождение действующего вещества происходят только в более щелочной среде двенадцатиперстной кишки.

Абсорбция ацетилсалициловой кислоты из таблеток, покрытых кишечно-растворимой оболочкой, протекает медленнее по сравнению со стандартными формами. Она начинается через 3–6 часов после приема лекарственного средства, что свидетельствует о том, что оболочка эффективно блокирует распад лекарственного продукта в желудке.

Фармакокинетика.

Максимальная концентрация в плазме крови наступает примерно через 6 часов и составляет в среднем 12,7 мкг/мл для таблеток 150 мг и 6,72 мкг/мл для таблеток 75 мг.

Наличие пищи в желудочно-кишечном тракте замедляет всасывание лекарственного средства, но не уменьшает биодоступность ацетилсалициловой кислоты.

Ацетилсалициловая кислота всасывается в желудочно-кишечном тракте на 80–100%.

Ацетилсалициловая кислота быстро и в значительной степени распределяется в большинстве тканей и биологических жидкостях организма.

Относительный объем распределения составляет около 0,15–0,2 л/кг и увеличивается в соответствии с повышением концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови.

Около 33% лекарственного препарата связывается с белками плазмы, когда концентрация составляет 120 мкг/мл.

Степень связывания лекарственного препарата с белками зависит от концентрации альбумина; у здоровых добровольцев она снижается в соответствии со снижением этой концентрации.

При почечной недостаточности, при беременности и у новорожденных связывание ацетилсалициловой кислоты с белками плазмы снижается не только по причине гипоальбуминемии, но также вследствие кумуляции эндогенных факторов, которые вытесняют препарат из соединений с белками.

Ацетилсалициловая кислота частично биотрансформируется во время абсорбции. Этот процесс происходит под влиянием эстеразы, в основном в печени, но также в сыворотке крови, эритроцитах и в синовиальной жидкости.

Салицилаты в основном соединяются с глицином с образованием салицилуровой кислоты и с глюкуроновой кислотой с образованием салицил-фенолового и салицил-ацилового глюкуроната; только небольшая их часть подвергается гидроксилированию до гентизиновой кислоты, 2,3-дигидроксибензойной и 2,3,5-тригидроксибензойной кислот.

У женщин процесс гидроксилирования проходит медленнее (меньшая активность эстеразы в сыворотке крови).

Период полувыведения в фазе элиминации ацетилсалициловой кислоты из плазмы составляет около 2–3 часов.

В отличие от других салицилатов, негидролизованная ацетилсалициловая кислота не кумулирует в сыворотке крови после многократного введения.

Лишь около 1% дозы ацетилсалициловой кислоты, принятой внутрь, выводится с мочой в негидролизованной форме, остальное выводится в форме салицилатов и их метаболитов.

У больных с сохраненной функцией почек 80–100% разовой дозы лекарственного средства выводится с мочой в течение 24–72 часов.