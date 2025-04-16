Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
206,98
Экономия при брони: -16,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
218,34
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
70,61
Экономия при брони: -4,35 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
204,23
Экономия при брони: -10,74 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
221,22
Экономия при брони: -27,73 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
207,40
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
122,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
167,12
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
126,80
Экономия при брони: -10,50 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
207,40
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
131,60
Экономия при брони: -8,98 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
210,05
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
204,72
Экономия при брони: -10,78 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
202,15
Экономия при брони: -7,46 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
122,50
Экономия при брони: -6,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
130,05
Экономия при брони: -6,98 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
125,40
Экономия при брони: -6,73 грн