Харьков (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
213,23
Экономия при брони: -6,85 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
212,48
Экономия при брони: -12,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
212,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Первая аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
131,45
Экономия при брони: -15,33 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
176,75
Экономия при брони: -21,24 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
131,50
Экономия при брони: -7,30 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
220,23
Экономия при брони: -27,21 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma