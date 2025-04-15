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Акард (Acard)

Акард (Acard)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 235 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
66,54 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
75,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
118,00 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
198,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
131,35
Экономия при брони: -16,56 грн
114,79 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
84,09
Экономия при брони: -4,86 грн
79,22 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
106,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -1,20 грн
123,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
166,64
Экономия при брони: -1,44 грн
165,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
150,64 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
110,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
102,15 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
200,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
126,80
Экономия при брони: -3,60 грн
123,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
168,96
Экономия при брони: -3,76 грн
165,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -1,20 грн
123,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
206,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
110,90 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
185,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,32
Экономия при брони: -12,86 грн
198,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
126,35
Экономия при брони: -10,71 грн
115,64 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
127,49
Экономия при брони: -8,09 грн
119,39 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
112,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
123,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
206,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -1,20 грн
123,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
206,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
22,58 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
73,92 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
206,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
98,56 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,30
Экономия при брони: -2,80 грн
206,50 грн
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