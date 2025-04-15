Львов (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
131,35
Экономия при брони: -16,56 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
84,09
Экономия при брони: -4,86 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
166,64
Экономия при брони: -1,44 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
126,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
168,96
Экономия при брони: -3,76 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,32
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
126,35
Экономия при брони: -10,71 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
127,49
Экономия при брони: -8,09 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -4,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,30
Экономия при брони: -2,80 грн