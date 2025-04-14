Одесса (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
128,25
Экономия при брони: -5,09 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
215,76
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
127,80
Экономия при брони: -4,67 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
214,80
Экономия при брони: -8,38 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
214,99
Экономия при брони: -18,97 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
123,15
Экономия при брони: -6,30 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
206,59
Экономия при брони: -10,57 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
73,56
Экономия при брони: -5,22 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
212,20
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
119,43
Экономия при брони: -3,58 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
126,07
Экономия при брони: -9,47 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
130,17
Экономия при брони: -14,09 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
217,07
Экономия при брони: -10,71 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
127,39
Экономия при брони: -6,49 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,28
Экономия при брони: -10,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
128,29
Экономия при брони: -5,88 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
215,63
Экономия при брони: -9,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
125,99
Экономия при брони: -4,90 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
216,42
Экономия при брони: -18,77 грн