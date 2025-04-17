Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
122,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,30
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,30
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,30
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
207,28
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
213,90
Экономия при брони: -6,45 грн