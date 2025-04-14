Днепр (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
132,07
Экономия при брони: -10,44 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
223,71
Экономия при брони: -14,09 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
132,17
Экономия при брони: -10,98 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
134,14
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
222,13
Экономия при брони: -14,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
101,36
Экономия при брони: -5,28 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
122,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
129,20
Экономия при брони: -8,08 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,40
Экономия при брони: -10,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
177,22
Экономия при брони: -22,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
121,89
Экономия при брони: -8,86 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
210,63
Экономия при брони: -19,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
130,56
Экономия при брони: -9,44 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,63
Экономия при брони: -11,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
103,16
Экономия при брони: -5,18 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
219,00
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
128,60
Экономия при брони: -11,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
216,15
Экономия при брони: -23,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
130,70
Экономия при брони: -13,50 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
211,87
Экономия при брони: -18,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
128,63
Экономия при брони: -5,67 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
214,88
Экономия при брони: -8,28 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
129,29
Экономия при брони: -6,25 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,57
Экономия при брони: -13,67 грн