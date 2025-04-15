Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
124,90
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
130,44
Экономия при брони: -8,97 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
217,12
Экономия при брони: -15,48 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
122,80
Экономия при брони: -1,10 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
208,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,48
Экономия при брони: -12,48 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
210,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
210,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
122,80
Экономия при брони: -1,10 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
207,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
118,98
Экономия при брони: -5,86 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
216,73
Экономия при брони: -7,25 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
96,38
Экономия при брони: -7,78 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
218,86
Экономия при брони: -24,31 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
215,55
Экономия при брони: -20,96 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
212,28
Экономия при брони: -28,70 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №50
Polpharma
124,40 грн
Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер №100
Polpharma
209,99
Экономия при брони: -26,41 грн