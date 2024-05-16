Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААнтиагрегантыКислота ацетилсалициловаяАкардЦены в аптеках

Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер в картонной коробке, №100 - Киев (458311) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 698 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
175,50
Экономия: -18,04 грн
157,46 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
185,20
Экономия: -22,10 грн
163,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
185,20
Экономия: -22,10 грн
163,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
165,85 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
154,36 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (26), блистер (2)
165,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
179,50
Экономия: -22,04 грн
157,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
156,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
165,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
165,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
185,20
Экономия: -22,10 грн
163,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
190,87
Экономия: -34,52 грн
156,35 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
166,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
163,25 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
185,20
Экономия: -22,10 грн
163,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
169,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
168,50
Экономия: -11,04 грн
157,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
161,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
156,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: таблетки кишечно-растворимые (60)
190,88
Экономия: -34,37 грн
156,51 грн