фармакодинамика. Действующее вещество препарата (флавоноиды) ингибирует синтез ДНК- и РНК-вирусов в инфицированных клетках благодаря подавлению активности вирусоспецифических ферментов РНК-, ДНК-полимераз, тимидинкиназы и обратной транскриптазы; обладает иммунотропными свойствами.

Установлено, что действующее вещество способствует синтезу эндогенных альфа- и гамма-интерферонов до физиологически активного уровня (без возникновения явления рефрактерности), что повышает местную неспецифическую резистентность к вирусной и бактериальной инфекции.

В клинических исследованиях доказано, что препарат Протефлазид®, суппозитории, восстанавливает защитную функцию слизистой оболочки влагалища и шейки матки благодаря нормализации факторов местного иммунитета (sIgA, лизоцим и С 3 компонент комплемента).

В исследованиях на экспериментальных моделях онкогенных вирусов папилломы человека in vitro показано, что действующее вещество лекарственного средства проявляет специфическую антивирусную активность и ингибирует репродукцию вируса папилломы человека на 2 lg ID 50 .

В цитологических исследованиях установлено, что действующее вещество подавляет пролиферативное и деструктивное действие вируса папилломы человека на клетки.

При лечении дисплазии эпителия шейки матки, обусловленной папилломавирусной инфекцией, отмечаются нормализация цитологической картины или переход цервикальной интраэпителиальной неоплазии класса CIN-II (дисплазия средней степени) в класс CIN-I (дисплазия слабой степени).

При генитальном герпесе препарат предотвращает образование новых элементов сыпи, снижает вероятность диссеминации и висцеральных осложнений, ускоряет заживление повреждений.

При вагинозе, вагините и воспалительных заболеваниях шейки матки препарат способствует восстановлению местного иммунитета и более быстрой и эффективной элиминации возбудителя.

Препарат способствует устранению дисбиотических нарушений микрофлоры половых путей, восстанавливает нормальный биотоп влагалища, ускоряет процессы восстановления эпителия слизистой оболочки шейки матки; предупреждает рецидивы заболеваний.

Препарат обладает антиоксидантной активностью, ингибирует течение свободнорадикальных процессов, тем самым препятствует накоплению продуктов перекисного окисления липидов, усиливая антиоксидантный статус клеток.

Препарат является модулятором апоптоза, усиливая действие апоптоз-индуцирующих веществ и активируя каспазу 9, что способствует элиминации пораженных вирусом клеток и первичной профилактике возникновения хронических заболеваний на фоне латентных вирусных инфекций.

Фармакокинетика. При местном применении действующее вещество практически не попадает в системный кровоток и не оказывает системного действия. В опытах установлено, что при вагинальном применении местно достигается терапевтическая концентрация препарата.