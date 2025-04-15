Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,21
Экономия при брони: -90,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
655,08
Экономия при брони: -67,34 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
632,55
Экономия при брони: -28,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
617,90
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
586,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
586,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
650,80
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
651,81
Экономия при брони: -23,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
681,43
Экономия при брони: -142,89 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
642,30
Экономия при брони: -107,98 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
660,50
Экономия при брони: -95,93 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
671,65
Экономия при брони: -133,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
615,97
Экономия при брони: -77,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
659,69
Экономия при брони: -30,15 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
586,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
652,38
Экономия при брони: -82,00 грн