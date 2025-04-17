Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
671,53
Экономия при брони: -82,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
665,42
Экономия при брони: -35,53 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,50
Экономия при брони: -52,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
320,67
Экономия при брони: -41,74 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,20
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
671,18
Экономия при брони: -148,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
670,52
Экономия при брони: -65,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
668,73
Экономия при брони: -110,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -52,00 грн