Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
672,30
Экономия при брони: -115,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
689,26
Экономия при брони: -132,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,50
Экономия при брони: -44,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
680,77
Экономия при брони: -123,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
671,46
Экономия при брони: -114,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
669,57
Экономия при брони: -99,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
677,60
Экономия при брони: -106,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
672,22
Экономия при брони: -82,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
651,93
Экономия при брони: -62,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -44,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм