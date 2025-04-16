Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
663,36
Экономия при брони: -34,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
679,29
Экономия при брони: -50,15 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
679,74
Экономия при брони: -121,94 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
672,47
Экономия при брони: -114,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
644,20
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
684,83
Экономия при брони: -131,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
665,04
Экономия при брони: -36,94 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
654,14
Экономия при брони: -90,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
680,51
Экономия при брони: -127,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
653,57
Экономия при брони: -33,30 грн