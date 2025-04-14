Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
672,35
Экономия при брони: -68,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
691,66
Экономия при брони: -112,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
644,20
Экономия при брони: -60,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
672,34
Экономия при брони: -124,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
670,96
Экономия при брони: -41,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
652,50
Экономия при брони: -49,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
677,10
Экономия при брони: -128,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
681,88
Экономия при брони: -92,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
654,71
Экономия при брони: -34,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
665,42
Экономия при брони: -45,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
669,06
Экономия при брони: -80,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
680,52
Экономия при брони: -91,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,76
Экономия при брони: -18,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
679,16
Экономия при брони: -125,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм