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Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)

Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 157 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
668,69
Экономия при брони: -64,67 грн
604,02 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
515,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
644,20
Экономия при брони: -58,40 грн
585,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
612,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
681,74
Экономия при брони: -110,67 грн
571,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
685,96
Экономия при брони: -40,12 грн
645,84 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
612,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,60
Экономия при брони: -62,80 грн
585,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,60
Экономия при брони: -62,80 грн
585,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
645,40
Экономия при брони: -59,60 грн
585,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -63,40 грн
585,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
575,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
555,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,50
Экономия при брони: -44,70 грн
585,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,20
Экономия при брони: -44,40 грн
585,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
594,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
663,59
Экономия при брони: -80,79 грн
582,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
308,95
Экономия при брони: -16,05 грн
292,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,60
Экономия при брони: -62,80 грн
585,80 грн
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