Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
668,69
Экономия при брони: -64,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
644,20
Экономия при брони: -58,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
681,74
Экономия при брони: -110,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
685,96
Экономия при брони: -40,12 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,60
Экономия при брони: -62,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,60
Экономия при брони: -62,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
645,40
Экономия при брони: -59,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -63,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,50
Экономия при брони: -44,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,20
Экономия при брони: -44,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
663,59
Экономия при брони: -80,79 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
308,95
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,60
Экономия при брони: -62,80 грн