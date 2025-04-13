Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 673 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,10
Экономия при брони: -43,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
656,16
Экономия при брони: -53,22 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,20
Экономия при брони: -26,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
658,55
Экономия при брони: -55,61 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
668,99
Экономия при брони: -106,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
718,47
Экономия при брони: -109,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
676,83
Экономия при брони: -109,36 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -42,20 грн