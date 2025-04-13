Киев
Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)

Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 673 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
592,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
549,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
587,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
591,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
648,10
Экономия при брони: -43,90 грн
604,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
504,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
541,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
656,16
Экономия при брони: -53,22 грн
602,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
548,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
587,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,20
Экономия при брони: -26,00 грн
604,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
574,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
592,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
585,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
658,55
Экономия при брони: -55,61 грн
602,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
668,99
Экономия при брони: -106,28 грн
562,71 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
718,47
Экономия при брони: -109,20 грн
609,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
676,83
Экономия при брони: -109,36 грн
567,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
649,20
Экономия при брони: -42,20 грн
607,00 грн
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