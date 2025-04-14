Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
669,12
Экономия при брони: -22,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
671,02
Экономия при брони: -73,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
630,20
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
315,50
Экономия при брони: -9,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
669,20
Экономия при брони: -66,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
677,60
Экономия при брони: -78,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
681,87
Экономия при брони: -106,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм