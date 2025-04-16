Протефлазид® суппозитории (Proteflazidum® suppositoria)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
680,06
Экономия при брони: -115,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
298,00
Экономия при брони: -38,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
680,32
Экономия при брони: -63,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
665,48
Экономия при брони: -100,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
682,46
Экономия при брони: -112,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
662,71
Экономия при брони: -92,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
308,95
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
657,86
Экономия при брони: -87,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
656,09
Экономия при брони: -87,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
617,90
Экономия при брони: -37,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
664,09
Экономия при брони: -104,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
675,27
Экономия при брони: -28,89 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Протефлазид® суппозитории блистер 3 г №10
Экофарм
631,10 грн