применение препарата у детей младшего возраста следует проводить под наблюдением и с помощью взрослых.

При проведении плацебо-контролируемых клинических исследований не отмечалось задержки роста у детей, которым мометазона фуроат применяли в дозе 100 мкг в течение года.

Препарат не следует применять при наличии нелеченной местной инфекции с вовлечением в процесс слизистой оболочки носа.

В связи с тем что ГКС замедляют заживление ран, такие препараты не следует назначать для местного интраназального применения больным, которые недавно перенесли оперативное вмешательство или травму носа, до полного заживления ран.

Спрей следует применять с осторожностью или не применять совсем у больных с активной или латентной туберкулезной инфекцией респираторного тракта, а также при нелеченной грибковой, бактериальной, системной вирусной инфекции или при инфекции herpes simplex с поражением глаз.

После 12-месячного лечения препаратом Фликс не возникало признаков атрофии слизистой оболочки носа; кроме того, мометазона фуроат способствовал нормализации гистологической картины слизистой оболочки носа. Как и в течение любого длительного лечения, пациенты, применяющие препарат в течение нескольких месяцев и дольше, должны периодически проходить осмотр по выявлению возможных изменений слизистой оболочки носа. В случае развития локальной грибковой инфекции носа или глотки может потребоваться прекращение терапии препаратом или проведение соответствующего лечения. Раздражение слизистой оболочки носа и глотки, которое сохраняется в течение длительного времени, также может быть показанием к прекращению лечения.

При длительной терапии препаратом Фликс признаков угнетения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы не наблюдалось. Пациенты, которые переходят на лечение назальным спреем после длительной терапии ГКС системного действия, требуют внимательного наблюдения. Прекращение приема ГКС системного действия у этих больных может привести к недостаточности функции коры надпочечников, что может потребовать восстановления терапии системными ГКС и применения другого соответствующего лечения.

При переходе с терапии ГКС системного действия на лечение спреем у некоторых больных одновременно с облегчением носовых симптомов могут возникнуть симптомы отмены ГКС (например боль в суставах и/или мышцах, ощущение усталости и депрессия). Таких больных необходимо специально убеждать в целесообразности продолжения лечения спреем. Изменение терапии может также выявить аллергические заболевания (такие как аллергический конъюнктивит, экзема и др.), которые развились раньше и маскировались терапией ГКС системного действия.

Пациенты, применяющие ГКС, потенциально могут иметь пониженную иммунную реактивность и должны быть предупреждены о повышенном риске заражения в случае контакта с больными некоторыми инфекционными заболеваниями (например ветряной оспой, корью), а также о необходимости консультации врача, если такой контакт состоялся.

Следует предупредить пациентов о необходимости немедленного обращения к врачу в случае возникновения признаков или симптомов тяжелой бактериальной инфекции, таких как повышение температуры тела, сильная односторонняя боль в области лица или зубная боль, орбитальная или периорбитальная припухлость/отек или ухудшение состояния после начального улучшения.

Контролируемые клинические исследования показали, что интраназальные ГКС могут замедлять скорость роста у детей. Необходимо наблюдать за скоростью роста детей, принимающих интраназальные ГКС. Следует оценить влияние длительного лечения на рост, полученную клиническую пользу, а также безопасность и эффективность альтернативного лечения с применением нестероидных препаратов. Угнетающее влияние препарата на рост не следует игнорировать при лечении чувствительных пациентов и при применении препарата в высоких дозах.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет информации о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат относится к категории C применения лекарственных средств в период беременности. Достаточных или хорошо контролируемых исследований с участием беременных не проводилось. Концентрации мометазона в плазме крови после интраназального введения максимальной рекомендуемой клинической дозы не определяются; таким образом, влияние на фетальное развитие плода, как ожидается, будет незначительным, а потенциал репродуктивной токсичности — очень низким.

Как и с другими назальными препаратами ГКС, решая вопрос о применении спрея мометазона фуроата у беременных, необходимо сравнить потенциальный риск для плода/младенца с ожидаемой пользой.

Препарат не следует применять во время беременности, за исключением случаев крайней необходимости.

Детей, рожденных матерями, применявшими ГКС в период беременности, необходимо тщательно обследовать относительно возможной гипофункции надпочечников.

Неизвестно, проникает ли мометазон в грудное молоко. Поскольку известно, что другие ГКС выделяются с грудным молоком, следует проявлять осторожность при применении назального спрея мометазона фуроата.

Принимая решение о прекращении кормления грудью или лечения препаратом, следует рассмотреть пользу от кормления грудью для ребенка и лечения мометазона фуроатом для матери.

Дети. Не назначают детям в возрасте до 2 лет. Не исследовали безопасность и эффективность препарата при лечении назальных полипов у детей (в возрасте до 18 лет), симптомов риносинусита — в возрасте до 12 лет, сезонного или круглогодичного аллергического ринита — у детей в возрасте до 2 лет.