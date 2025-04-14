Одесса (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
526,25
Экономия при брони: -85,65 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
521,28
Экономия при брони: -77,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
524,34
Экономия при брони: -87,69 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
402,55
Экономия при брони: -56,96 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
526,25
Экономия при брони: -93,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
533,38
Экономия при брони: -97,68 грн