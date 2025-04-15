Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,14
Экономия при брони: -38,14 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
506,12
Экономия при брони: -32,12 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,00
Экономия при брони: -97,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,31
Экономия при брони: -28,31 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
526,30
Экономия при брони: -86,13 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
520,94
Экономия при брони: -46,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
520,62
Экономия при брони: -80,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,82
Экономия при брони: -99,74 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
386,06
Экономия при брони: -40,06 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
521,93
Экономия при брони: -89,63 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
533,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
533,58
Экономия при брони: -113,24 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
525,29
Экономия при брони: -104,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн