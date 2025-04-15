Днепр (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
535,89
Экономия при брони: -60,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
550,61
Экономия при брони: -110,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -74,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
545,44
Экономия при брони: -105,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
521,68
Экономия при брони: -81,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
530,21
Экономия при брони: -90,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
518,62
Экономия при брони: -78,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
517,11
Экономия при брони: -56,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
530,01
Экономия при брони: -29,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
523,69
Экономия при брони: -22,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
532,57
Экономия при брони: -95,27 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
509,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -74,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
549,36
Экономия при брони: -122,93 грн