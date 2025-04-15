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Фликс (Flix)

Фликс (Flix)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 128 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
429,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
350,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
414,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
486,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
426,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
528,15
Экономия при брони: -101,33 грн
426,82 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
494,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
426,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
494,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
494,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
458,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
494,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
530,16
Экономия при брони: -102,92 грн
427,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
426,00 грн
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