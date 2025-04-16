Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
543,11
Экономия при брони: -103,27 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,00
Экономия при брони: -96,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
519,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
552,41
Экономия при брони: -127,77 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -79,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
537,11
Экономия при брони: -97,13 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
544,81
Экономия при брони: -120,33 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG