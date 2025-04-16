Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
529,51
Экономия при брони: -111,18 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
529,86
Экономия при брони: -105,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
407,88
Экономия при брони: -72,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
408,35
Экономия при брони: -28,25 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
533,83
Экономия при брони: -88,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн