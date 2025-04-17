Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
494,90
Экономия при брони: -14,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
523,18
Экономия при брони: -87,49 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
517,96
Экономия при брони: -73,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
520,37
Экономия при брони: -19,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
532,82
Экономия при брони: -88,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG