Винница (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Винница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
525,24
Экономия при брони: -64,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
535,63
Экономия при брони: -75,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. 600-летия, 17
5.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
465,86
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 56
20.1 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
384,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
23.9 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Калиновка, ул. Независимости, 55-А
24.0 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 15
24.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
502,30
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18-А
24.5 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 9 г №1
Delta Medical Promotions AG
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 7
24.6 км
Фликс спрей назальный, суспензия 0.05 % флакон с насосом-дозатором 18 г №1
Delta Medical Promotions AG