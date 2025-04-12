Лекарственное средство не следует применять при остром панкреатите или хроническом панкреатите в стадии обострения. В период выздоровления или при расширении диеты препарат можно принимать только по назначению врача.

При наличии симптоматики, подобной состоянию кишечной непроходимости, необходимо помнить про возможность появления кишечных стриктур. Рекомендуется контролировать все необычные симптомы, особенно при приёме более 10 000 единиц липазы/кг/сутки.

Во избежание образования мочекислых конкрементов следует контролировать содержание мочевой кислоты в моче.

Таблетки не следует жевать или измельчать, поскольку это может вызвать раннее высвобождение ферментов, что может привести к раздражению слизистой оболочки полости рта и/или снижению ферментной активности.

Лекарственное средство содержит лактозу, потому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять. Препарат содержит сахар, потому больным сахарным диабетом его следует применять с осторожностью.

Лекарственное средство содержит в своём составе пурины, поэтому его следует с осторожностью применять пациентам с такими состояниями: