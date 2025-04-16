Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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428,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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472,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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478,19
Экономия при брони: -33,55 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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447,87
Экономия при брони: -55,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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451,15
Экономия при брони: -45,94 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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437,60
Экономия при брони: -33,08 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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434,40
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
499,87
Экономия при брони: -72,99 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
438,52
Экономия при брони: -39,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
500,50
Экономия при брони: -73,81 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
429,10
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
442,81
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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422,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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443,19
Экономия при брони: -22,79 грн