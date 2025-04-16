Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
148,66
Экономия при брони: -4,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
422,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
367,06
Экономия при брони: -27,31 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,10
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
439,10
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
333,14
Экономия при брони: -21,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,10
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
417,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
442,39
Экономия при брони: -44,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека24
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
451,92
Экономия при брони: -36,03 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
373,78
Экономия при брони: -23,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
452,39
Экономия при брони: -54,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
422,20
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
317,46
Экономия при брони: -16,60 грн