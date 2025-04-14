Харьков (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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475,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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523,36
Экономия при брони: -70,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
481,30
Экономия при брони: -55,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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428,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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428,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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522,18
Экономия при брони: -48,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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441,54
Экономия при брони: -19,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
446,81
Экономия при брони: -24,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
121,52
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
484,71
Экономия при брони: -30,14 грн