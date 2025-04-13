Киев (адрес не указан)
Доступно в 490 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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428,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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300,81
Экономия при брони: -35,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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226,61
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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454,30
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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435,81
Экономия при брони: -37,19 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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416,24
Экономия при брони: -12,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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441,05
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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255,53
Экономия при брони: -10,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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501,07
Экономия при брони: -31,07 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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403,29
Экономия при брони: -32,38 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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51,35
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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431,03
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн