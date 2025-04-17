Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
383,26
Экономия при брони: -24,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
442,76
Экономия при брони: -44,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
439,76
Экономия при брони: -32,95 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
338,92
Экономия при брони: -37,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
481,30
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
277,54
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
445,95
Экономия при брони: -19,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
421,14
Экономия при брони: -46,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
399,60
Экономия при брони: -34,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
421,37
Экономия при брони: -23,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
492,00
Экономия при брони: -63,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
492,00
Экономия при брони: -63,90 грн