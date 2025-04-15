Киев
Энзистал® (Enzystal)

Энзистал® (Enzystal)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 159 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
475,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
475,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
417,70
Экономия при брони: -7,00 грн
410,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
256,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
359,36 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
475,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
263,02
Экономия при брони: -20,86 грн
242,17 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
154,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
256,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
359,36 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
376,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
205,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
410,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
102,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
422,20
Экономия при брони: -11,50 грн
410,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
439,35
Экономия при брони: -24,82 грн
414,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
410,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
410,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
256,69 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
325,76 грн
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