Одесса (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
407,53
Экономия при брони: -18,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
466,41
Экономия при брони: -17,25 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
275,26
Экономия при брони: -11,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
498,00
Экономия при брони: -90,01 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
422,70
Экономия при брони: -9,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
475,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
56,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
448,14
Экономия при брони: -26,36 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,10
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
475,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
503,47
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
444,92
Экономия при брони: -37,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
442,19
Экономия при брони: -15,37 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
374,59
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,43
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
220,88
Экономия при брони: -9,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,10
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
442,30
Экономия при брони: -31,76 грн