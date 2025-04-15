Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
553,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
415,92
Экономия при брони: -26,84 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
435,81
Экономия при брони: -27,97 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
417,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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458,55
Экономия при брони: -70,55 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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472,00
Экономия при брони: -73,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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417,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
422,14
Экономия при брони: -15,26 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
422,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
446,13
Экономия при брони: -39,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
377,22
Экономия при брони: -27,21 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
486,45
Экономия при брони: -70,33 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
553,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
431,67
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
553,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
477,16
Экономия при брони: -21,81 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
461,81
Экономия при брони: -37,01 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
488,76
Экономия при брони: -41,75 грн