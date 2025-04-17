Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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400,72
Экономия при брони: -12,02 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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428,10
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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481,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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213,46
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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444,31
Экономия при брони: -40,65 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
428,10
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
Torrent
447,27
Экономия при брони: -43,13 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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413,75
Экономия при брони: -25,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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553,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Энзистал® таблетки, покрытые сахарной оболочкой кишечнорастворимые блистер №80
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441,61
Экономия при брони: -25,72 грн