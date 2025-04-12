Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Пилокарпина гидрохлорид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: рilocarpinе;
1 мл раствора содержит пилокарпина гидрохлорида 10 мг; вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (нипагин) (Е 218), метилцеллюлоза, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Код ATС S01E B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Пилокарпина гидрохлорид относится к М-холиномиметических средств. Механизм действия обусловлен возбуждением периферических М-холинорецепторов, что приводит к сокращению круговой мышцы радужки и цилиарной мышцы, сопровождается сужением зрачка и открытием угла передней камеры глаза, улучшением оттока внутриглазной жидкости, что в целом приводит к снижению внутритрофического давления и улучшению тканей. глаза. Снижение офтальмотонуса достигает 3–4 мм рт. ст.
Фармакокинетика.
При инстилляции на конъюнктиву пилокарпина гидрохлорид проникает через роговицу и максимально концентрируется в водянистой влаге глаза через 30–40 минут. Период полувыведения из глаза — 1,5–2 часа, однако действие препарата на уровень внутриглазного давления продолжается в течение 4–8 часов. Пилокарпина гидрохлорид не метаболизируется в тканях глаза, а выводится с внутриглазной жидкостью, инактивируется путем гидролиза в плазме крови и печени. Период полувыведения из плазмы крови — 30 минут.
Показания
Первичная и хроническая открытоугольная глаукома. Острый приступ закрытоугольной глаукомы. Хроническая закрытоугольная глаукома (до хирургического вмешательства). Вторичная глаукома (в результате тромбоза центральной вены сетчатки, острой непроходимости артерии сетчатки, атрофии зрительного нерва, пигментной дегенерации сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело). Необходимость сужения зрачка при передозировке мидриатиками с диагностической целью и во время хирургических вмешательств (кроме лиц с миопией высокой степени).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к составляющим лекарственного средства.
Ирит, иридоциклит, иридоциклический криз, увеит, циклит, кератит и другие заболевания глаза, при которых сужение зрачка нежелательно (после хирургических вмешательств на глазу для предотвращения возникновения задних синехий).
Парадоксальная реакция на препарат при застойной форме глаукомы.
Острые воспалительные заболевания тканей глаза.
Бронхиальная астма в анамнезе.
Особенности применения
До начала терапии необходимо проводить осмотр глазного дна.
Перед применением следует подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы подогреть до температуры тела.
Пилокарпин следует осторожно применять больным с отслоением сетчатки в анамнезе, больным молодого возраста с миопией высокой степени.
С осторожностью применять пациентам с острой сердечной недостаточностью, недавно перенесенным инфарктом миокарда, тяжелой брадикардией, артериальной гипотензией, артериальной гипертензией, гипертиреозом, эпилепсией, пептической язвой, обструкцией мочевых путей, вазомоторной нестабильностью, болезнью Паркинсона.
Миотические средства назначать при отсутствии в радужной оболочке новообразованных сосудов.
Увеличение концентрации и частоты инстилляции (6 и более) нецелесообразно, поскольку это не приводит к усилению гипотензивного эффекта и вызывает общие негативные реакции организма.
Пилокарпина гидрохлорид практически не влияет на уровень офтальмотонуса у здоровых людей, но эффективен для больных глаукомой разных форм. Желательно в течение года на 1–3 месяца пилокарпина гидрохлорид заменять другими, не миотические препараты. При длительном закапывании миоз сохраняется все время, что важно для пациентов пожилого возраста с факосклерозом и катарактой на начальной стадии.
При одновременном применении других глазных капель интервал между инстилляциями должен быть не менее 15 минут.
Наличие в составе метилпарагидроксибензоата может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Способ применения и дозы
Пилокарпин закапывать в каждый глаз по 1–2 капли 2–4 раза в сутки. Суточную дозу и длительность лечения определяет врач в зависимости от уровня внутриглазного давления. При необходимости препарат можно комбинировать с блокаторами β-адренорецепторов.
При остром приступе закрытоугольной глаукомы пилокарпин назначать: в течение часа — каждые 15 минут по 1 капле; в течение 2–3 часов — каждые 30 минут по 1 капле; в течение 4–6 часов — каждые 60 минут по 1 капле; далее — 3–6 раз в сутки до купирования приступа.
Дети
Препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Со стороны органов зрения: дискомфорт и жжение в глазу, миоз, спазм аккомодации вследствие стойкого миоза (в ночной период суток), снижение остроты зрения, кратковременная боль в глазу, покраснение, усиленное слезотечение, аллергический конъюнктивит и дерматит кожи век, спазм цилиарной мышцы, поверхностный кератит, изредка — отслоение сетчатки, зуд в области глаз, миопия, фотофобия, гиперемия конъюнктивы, отек и эрозия роговицы, усиление блока зрачков, кровоизлияние в стекловидное тело. Длительное лечение может привести к фолликулярному конъюнктивиту, контактному дерматиту век, кератопатии, катаракте, обратимому помутнению хрусталика, изменениям конъюнктивальной ткани.
Со стороны нервной системы: головные боли (в т. ч. в висках и параорбитальных участках), тремор, головокружение.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: гиперсаливация, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, артериальная гипотензия, брадикардия, изменения сердечного ритма, сосудистые нарушения.
Со стороны кожи: аллергические реакции (возможно, вялотекущие), повышенная потливость.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: бронхоспазм, отек легких, ринорея.
Срок годности
4 года.
Срок хранения раствора после вскрытия флакона 14 суток.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл или по 10 мл во флаконе с крышкой-капельницей в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЭКС ГРУПП».