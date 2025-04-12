До начала терапии необходимо проводить осмотр глазного дна.

Перед применением следует подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы подогреть до температуры тела.

Пилокарпин следует осторожно применять больным с отслоением сетчатки в анамнезе, больным молодого возраста с миопией высокой степени.

С осторожностью применять пациентам с острой сердечной недостаточностью, недавно перенесенным инфарктом миокарда, тяжелой брадикардией, артериальной гипотензией, артериальной гипертензией, гипертиреозом, эпилепсией, пептической язвой, обструкцией мочевых путей, вазомоторной нестабильностью, болезнью Паркинсона.

Миотические средства назначать при отсутствии в радужной оболочке новообразованных сосудов.

Увеличение концентрации и частоты инстилляции (6 и более) нецелесообразно, поскольку это не приводит к усилению гипотензивного эффекта и вызывает общие негативные реакции организма.

Пилокарпина гидрохлорид практически не влияет на уровень офтальмотонуса у здоровых людей, но эффективен для больных глаукомой разных форм. Желательно в течение года на 1–3 месяца пилокарпина гидрохлорид заменять другими, не миотические препараты. При длительном закапывании миоз сохраняется все время, что важно для пациентов пожилого возраста с факосклерозом и катарактой на начальной стадии.

При одновременном применении других глазных капель интервал между инстилляциями должен быть не менее 15 минут.

Наличие в составе метилпарагидроксибензоата может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).