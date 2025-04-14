Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
17.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 96-А
130.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, пл. Соборная, 26/1
142.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 43-Б
142.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
142.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
142.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
143.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -3,80 грн