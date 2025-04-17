Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 75
73.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Иванков, ул. Проскуры Ивана, 3
115.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
118.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
67,65
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Братиславская, 26
123.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Полка Азов, 28
123.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Вышгородская, 44
124.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье