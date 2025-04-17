Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -2,22 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Шевченко, 21
73.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 41
77.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 21/1
77.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
45,90
Экономия при брони: -13,90 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
91.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
100.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
106.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
106.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Черновола Вячеслава, 138/1
107.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 13
108.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 95
109.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 89
109.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
109.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье