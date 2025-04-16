Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,80
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
29.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
99.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
105.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
111.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
113.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
113.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
45,83
Экономия при брони: -0,03 грн
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7-А
120.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье