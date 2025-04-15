Киев
Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)

Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 18 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
72,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
45,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
72,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
72,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
72,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
38,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -6,20 грн
72,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
75,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
72,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
36,47 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Липинского, 60
3.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -6,20 грн
72,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
72,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,44 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
42,69 грн
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,46 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
32,46 грн
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
66,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Вашингтона, 7-А
4.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
72,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -6,20 грн
72,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
72,60 грн
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