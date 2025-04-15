Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Липинского, 60
3.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Вашингтона, 7-А
4.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
78,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье