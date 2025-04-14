Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
43,83
Экономия при брони: -4,83 грн
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,45
Экономия при брони: -1,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
33,52
Экономия при брони: -1,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
34,56
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
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Аптека бам
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26.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
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Открывается в 07:30
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Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
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Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
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Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
45,83
Экономия при брони: -0,03 грн
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
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Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 24
37.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
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Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
37.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье