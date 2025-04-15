Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
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Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
62.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Днепр, просп. Науки, 74-К
64.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
34,24
Экономия при брони: -2,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 82
66.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
67.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
69,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
68.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
70.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Не болей
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
70.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
33,40
Экономия при брони: -1,22 грн