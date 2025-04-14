Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
77,40
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 88
12.7 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
14.9 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека акс социальная
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
109.3 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
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Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
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Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
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Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
212.6 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Пилокарпина гидрохлорид капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье