Спораксол (Sporaxol)
Спораксол инструкция по применению
Состав
Итраконазол - 100 мг
Фармакологические свойства
Спораксол — противогрибковый препарат. Итраконазол, производное триазола, активен в отношении дерматофитов (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton floccosum), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (Candida spp., включая Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Cryptococcus neoformans, Pityrosporum spp., Trichsporon spp., Geotrichum spp.), Aspergillus spp., Histoplasma spp., Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii, Fonsecaea spp., Cladosporium spp., Blastomyces dermatitidis, Pseudoallescheria boydii, Penicillium marneffei, а также других дрожжевых и плесневых грибов.
Итраконазол нарушает синтез эргостерола, являющегося важным компонентом клеточной мембраны грибов, что обусловливает противогрибковый эффект препарата.
При приеме внутрь максимальная биодоступность итраконазола наблюдается при приеме капсул непосредственно после еды. Cmax в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема внутрь.
При длительном применении Css итраконазола в плазме крови достигается в течение 1–2 нед. Css через 3–4 ч после приема препарата составляет 0,4 мкг/мл (при приеме препарата в дозе 100 мг 1 раз в сутки); 1,1 мкг/мл (при приеме в дозе 200 мг 1 раз в сутки) и 2 мкг/мл (при приеме в дозе 200 мг 2 раза в сутки).
Связывание с белками плазмы крови — 99,8%.
Концентрация итраконазола в крови составляет 60% от концентрации в плазме крови.
Накопление препарата в кератиновых тканях, особенно в коже, примерно в 4 раза превышает таковое в плазме крови, а скорость его выведения зависит от регенерации эпидермиса.
В отличие от концентраций в плазме крови, которые не поддаются выявлению уже через 7 дней после прекращения терапии, терапевтические концентрации в коже сохраняются в течение 2–4 нед после прекращения 4-недельного курса лечения. Итраконазол выявляют в кератине ногтей уже через 1 нед после начала лечения и сохраняется по крайней мере в течение 6 мес после завершения 3-месячного курса терапии. Итраконазол определяется также в кожном сале и в меньшей степени при потоотделении.
Итраконазол хорошо распределяется в тканях, которые подвержены грибковому поражению. Концентрации в легких, почках, печени, костях, желудке, селезенке и мышцах в 2–3 раза превышали соответствующие концентрации в плазме крови. Терапевтические концентрации в тканях влагалища сохраняются еще в течение 2 дней после окончания 3-дневного курса лечения в дозе 200 мг/сут и 3 дней — после окончания однодневного курса лечения в дозе 200 мг 2 раза в сутки.
Итраконазол метаболизируется в печени с образованием большого количества метаболитов, один из которых — гидроксиитраконазол — оказывает сравнимое с итраконазолом противогрибковое действие in vitro.
Выведение из плазмы крови двухфазное, с конечным T½ 24–36 ч. Около 35% дозы выводится с мочой в виде метаболитов в течение 1 нед; в неизмененном виде с мочой выводится менее 0,03%. С калом выводится около 3–18% дозы.
У пациентов с почечной недостаточностью и у пациентов с циррозом печени T½ итраконазола и его концентрация в плазме крови несколько повышены.
Биодоступность итраконазола при приеме внутрь может быть снижена у некоторых пациентов с нарушениями иммунитета, например, у пациентов с нейтропенией, больных СПИДом или у пациентов, перенесших операцию по трансплантации органов.
Показания Спораксол
лечение микозов, вызванных чувствительными к препарату возбудителями, в том числе дерматомикозы; грибковый кератит; онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжевыми и плесневыми грибами. Системные микозы: системный аспергиллез и кандидоз, криптококкоз, гистоплазмоз, споротрихоз, паракокцидиомикоз, бластомикоз и другие системные и тропические микозы. Кандидомикозы с поражением кожи и слизистых оболочек (в том числе кандидоз); глубокие висцеральные кандидозы; отрубевидный лишай.
Применение Спораксол
|Показания к применению
|Доза
|Длительность
|Вульвовагинальный кандидоз
|200 мг 2 раз в сутки
или
200 мг 1 раз в сутки
|1 день
или
3 дня
|Дерматологические/офтальмологические заболевания
|Отрубевидный лишай
|200 мг 1 раз в сутки
|7 дней
|Дерматомикозы
|200 мг 1 раз в сутки
|7 дней
|При поражении участков со значительной степенью кератинизации (например при эпидермофитии рук и стоп) необходимо лечение дозами 200 мг 2 р/сут в течение 7 дней
|Оральные кандидозы
|100 мг 1 раз в сутки
|15 дней
|Следует повышать дозу до 200 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней для пациентов с нейтропенией или СПИДом вследствие нарушения абсорбции препарата у этих пациентов
|Грибковый кератит
|200 мг 1 раз в сутки
|21 день
|Онихомикозы (непрерывное лечение)
|Один курс состоит из приема 2 капсул Спораксол 2 раза в сутки (по 200 мг 2 раза в сутки в течение 1 нед)
|Для лечения грибковых поражений ногтевых пластинок на руках рекомендуется 2 курса. Для лечения грибковых поражений ногтевых пластинок на пальцах ног рекомендуется 3 курса. Перерыв между курсами должен составлять 3 нед.
Клинические результаты будут проявляться после завершения лечения по мере отрастания ногтей
Лечение онихомикозов, вызванных дерматофитами и/или дрожжами, может также проводиться с применением пульс-терапии (табл. 2).
Таблица 2
|Локализация онихомикозов
|Недели
|1-я
|2-я, 3-я, 4-я
|5-я
|6-я, 7-я, 8-я
|9-я
|Поражения ногтевых пластинок на пальцах ног как с поражением ногтей на руках, так и без него
|1 курс пульс-терапии
|Недели, в течение которых не принимают итраконазол
|2-й курс
пульс-терапии
|Недели, в течение которых не принимают итраконазол
|3-й курс пульс-терапии
|Поражения ногтевых пластинок только на руках
|1-й курс пульс-терапии
|Недели, в течение которых не принимают итраконазол
|2-й курс пульс-терапии
Оптимальные клинические и микологические эффекты достигаются через 2–4 нед после окончания лечения инфекций кожи, вульвовагинальных кандидозов и оральных кандидозов и через 6–9 мес после завершения лечения инфекции ногтевых пластинок. Это связано с тем, что выведение итраконазола из тканей кожи, ногтей и слизистых оболочек происходит медленнее, чем из плазмы крови.
Продолжительность лечения системных грибковых поражений следует корректировать в зависимости от микологического и клинического ответа на терапию.
Таблица 3.
|Системные микозы
|Показания
|Дозировка
|Средняя продолжительность терапии
|Примечания
|Аспергиллез
|200 мг 1 раз в сутки
|2–5 мес
|Повышение дозы до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диссеминированного заболевания
|Кандидоз
|100–200 мг 1 раз в сутки
|3 нед — 7 мес
|Повышение дозы до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диссеминированного заболевания
|Криптококкоз (без признаков менингита)
|200 мг 1 раз в сутки
|2 мес — 1 год
|Криптококковый менингит
|400 мг 1 раз в сутки
|2 мес — 1 год
|Поддерживающая терапия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|Гистоплазмоз
|От 200 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки
|8 мес
|Споротрихоз
|100 мг 1 раз в сутки
|3 мес
|Паракокцидиоидомикоз
|100 мг 1 раз в сутки
|6 міс
|Данных относительно эффективности указанного режима дозирования для больных СПИДом недостаточно
|Хромомикоз
|100–200 мг 1 р/сут
|6 мес
|Бластомикоз
|От 100 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки
|6 мес
Противопоказания
— одновременный прием препаратов, которые метаболизируются при участии фермента CYP 3A4 и способны увеличить Q–T-интервал, в том числе терфенадина, астемизола, мизоластина, цизаприда, дофетилида, хинидина, пимозида, сертиндола, левометадона;
— одновременный прием мидазолама для приема внутрь и триазолама;
— одновременный прием ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, которые метаболизируются при участии фермента CYP 3A4, таких как симвастатин и ловастатин;
— одновременный прием алкалоидов спорыньи, таких как дигидроэрготамин, эргометрин, эрготамин и метилэргометрин;
— повышенная чувствительность к итраконазолу и другим компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при циррозе печени, хронической почечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности, повышенной чувствительности к другим препаратам группы азолов, а также детям и пациентам пожилого возраста.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: диспепсия (тошнота, рвота, запор, диарея, снижение аппетита), боль в животе, транзиторное повышение уровня печеночных ферментов в плазме крови, гепатит. В очень редких случаях развивалось тяжелое токсическое поражение печени (в том числе случаи острой печеночной недостаточности с летальным исходом).
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, периферическая нейропатия.
Аллергические реакции: в единичных случаях — кожный зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, синдром Стивенса —Джонсона, анафилактические и анафилактоидные реакции.
Дерматологические реакции: в единичных случаях — алопеция, фотосенсибилизация.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отеки, застойная сердечная недостаточность и отек легких.
Другие: нарушение менструального цикла, гипокалиемия.
Особые указания
при исследовании лекарственной формы препарата Спораксол для в/в введения отмечено преходящее бессимптомное уменьшение фракции выброса левого желудочка, которое нормализовалось до следующей инфузии препарата. Клиническая значимость полученных данных для пероральных лекарственных форм неизвестна.
Установлено, что итраконазол обладает отрицательным инотропным эффектом. Сообщалось о случаях застойной сердечной недостаточности, связанных с приемом итраконазола, поэтому препарат не следует принимать пациентам с хронической сердечной недостаточностью или с наличием этого заболевания в анамнезе за исключением случаев, когда возможная польза значительно превышает потенциальный риск.
При одновременном приеме итраконазола и блокаторов кальциевых каналов следует соблюдать осторожность.
При сниженной кислотности желудочного сока абсорбция итраконазола нарушается. Пациентам, принимающим антацидные препараты (например гидроксид алюминия), рекомендуется использовать их не ранее, чем через 2 ч после приема итраконазола. Пациентам с ахлоргидрией или применяющим блокаторы Н2-рецепторов или ингибиторы протонной помпы, рекомендуется принимать капсулы, запивая колой.
В очень редких случаях при применении итраконазола развивалось тяжелое токсическое поражение печени, в том числе случаи острой печеночной недостаточности с летальным исходом. В большинстве случаев это наблюдалось у пациентов с уже имеющимся заболеванием печени или получавших терапию итраконазолом системно или с другими тяжелыми заболеваниями, а также у пациентов, получавших другие лекарственные средства с гепатотоксическим действием. У некоторых пациентов не выявляли очевидные факторы риска поражения печени. Несколько таких случаев было отмечено в первый месяц терапии, а некоторые — в первую неделю. В связи с этим рекомендуется регулярно контролировать функцию печени у пациентов, получающих препарат Спораксол. Пациентов следует предупредить о необходимости немедленного уведомления об этом врача при возникновении симптомов, которые предусматривают возникновение гепатита (анорексии, тошноты, рвоты, слабости, боли в животе и потемнения мочи). В случае появления указанных симптомов необходимо немедленно прекратить терапию и провести исследование функции печени. Пациентам с повышенным уровнем печеночных ферментов или заболеваниями печени в активной фазе, или при перенесенном токсическом поражении печени при приеме других препаратов, не следует назначать Спораксол, за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза оправдывает риск поражения печени. В этих случаях необходимо во время лечения контролировать уровень печеночных ферментов.
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У пациентов с нарушениями функции печени и/или почек препарат применяют под контролем уровня итраконазола в плазме крови и, при необходимости, проводят коррекцию дозы препарата Спораксол.
Вследствие фармакокинетических характеристик не рекомендуется назначать препарат Спораксол в форме капсул для начала лечения системных микозов, представляющих угрозу для жизни пациентов.
Врач должен оценить необходимость назначения поддерживающей терапии пациентам со СПИДом, ранее получавшим лечение по поводу системных грибковых инфекций, например, споротрихоза, бластомикоза, гистоплазмоза или криптококкоза (как менингеального, так и неменингеального), у которых существует риск рецидива.
При возникновении периферической нейропатии, если она обусловлена приемом итраконазола, препарат отменяют.
Нет данных о перекрестной гиперчувствительности к итраконазолу и другим азоловым противогрибковым препаратам.
Применение в педиатрии. Поскольку клинических данных о применении итраконазола у детей недостаточно, не рекомендуется назначать его этой категории пациентов, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Препарат Спораксол не влияет на способность управлять автомобилем и работать с техникой.
Взаимодействия
лекарственные средства, снижающие кислотность желудочного содержимого, снижают абсорбцию итраконазола, что связано с растворимостью оболочек капсул.
В исследованиях было установлено, что при взаимодействии препарата Спораксол с рифампицином, рифабутином и фенитоином биодоступность итраконазола и гидроксиитраконазола значительно снижается, что приводит к существенному снижению эффективности препарата. Одновременное применение итраконазола с этими препаратами, которые являются потенциальными индукторами печеночных ферментов, не рекомендуется. Исследование взаимодействия с другими индукторами печеночных ферментов, такими как карбамазепин, фенобарбитал и изониазид, не проводились, однако можно предположить аналогичные результаты.
Поскольку итраконазол в основном метаболизируется изоферментом CYP 3A4, потенциальные ингибиторы этого фермента (ритонавир, индинавир, кларитромицин и эритромицин) могут повышать биодоступность итраконазола.
Итраконазол может ингибировать метаболизм препаратов, метаболизирующихся при участии изофермента CYP 3A4. Результатом этого может быть усиление или пролонгирование их действия (в том числе побочных эффектов). Перед началом приема сопутствующих лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом по поводу путей метаболизма данного препарата, указанных в инструкции для медицинского применения. После прекращения лечения концентрации итраконазола в плазме крови снижаются постепенно в зависимости от дозы и продолжительности лечения. Это следует учитывать при оценке ингибирующего эффекта итраконазола на метаболизм одновременно назначаемых препаратов.
При проведении курса лечения препаратом Спораксол нельзя назначать:
— терфенадин, астемизол, мизоластин, цизаприд, дофетилид, хинидин, пимозид, сертиндол, левометадон, применение которых вместе с препаратом Спораксол может привести к повышению концентрации этих веществ в плазме крови, что, в свою очередь, может вызвать увеличение интервала Q–T и в редких случаях — пароксизмальную желудочковую тахикардию типа «пируэт» (torsade de pointes);
— мидазолам для приема внутрь и триазолам;
— ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, которые метаболизируются ферментом CYP 3A4, такие как симвастатин и ловастатин;
— препараты алкалоидов спорыньи, такие как дигидроэрготамин, эргометрин, эрготамин и метилэргометрин;
— блокаторы кальциевых каналов — в дополнение к возможному фармакокинетическому взаимодействию, связанному с общим путем метаболизма с участием фермента CYP 3A4, блокаторы кальциевых каналов проявляют отрицательный инотропный эффект, который может усиливать подобный эффект итраконазола.
Передозировка
о случаях передозировки препаратом Спораксол не сообщалось.
Лечение: при случайной передозировке в течение первого часа после приема препарата следует выполнить промывание желудка и, если это необходимо, назначить активированный уголь. Итраконазол не выводится при гемодиализе. Специфический антидот отсутствует.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.