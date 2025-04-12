при исследовании лекарственной формы препарата Спораксол для в/в введения отмечено преходящее бессимптомное уменьшение фракции выброса левого желудочка, которое нормализовалось до следующей инфузии препарата. Клиническая значимость полученных данных для пероральных лекарственных форм неизвестна.

Установлено, что итраконазол обладает отрицательным инотропным эффектом. Сообщалось о случаях застойной сердечной недостаточности, связанных с приемом итраконазола, поэтому препарат не следует принимать пациентам с хронической сердечной недостаточностью или с наличием этого заболевания в анамнезе за исключением случаев, когда возможная польза значительно превышает потенциальный риск.

При одновременном приеме итраконазола и блокаторов кальциевых каналов следует соблюдать осторожность.

При сниженной кислотности желудочного сока абсорбция итраконазола нарушается. Пациентам, принимающим антацидные препараты (например гидроксид алюминия), рекомендуется использовать их не ранее, чем через 2 ч после приема итраконазола. Пациентам с ахлоргидрией или применяющим блокаторы Н 2 -рецепторов или ингибиторы протонной помпы, рекомендуется принимать капсулы, запивая колой.

В очень редких случаях при применении итраконазола развивалось тяжелое токсическое поражение печени, в том числе случаи острой печеночной недостаточности с летальным исходом. В большинстве случаев это наблюдалось у пациентов с уже имеющимся заболеванием печени или получавших терапию итраконазолом системно или с другими тяжелыми заболеваниями, а также у пациентов, получавших другие лекарственные средства с гепатотоксическим действием. У некоторых пациентов не выявляли очевидные факторы риска поражения печени. Несколько таких случаев было отмечено в первый месяц терапии, а некоторые — в первую неделю. В связи с этим рекомендуется регулярно контролировать функцию печени у пациентов, получающих препарат Спораксол. Пациентов следует предупредить о необходимости немедленного уведомления об этом врача при возникновении симптомов, которые предусматривают возникновение гепатита (анорексии, тошноты, рвоты, слабости, боли в животе и потемнения мочи). В случае появления указанных симптомов необходимо немедленно прекратить терапию и провести исследование функции печени. Пациентам с повышенным уровнем печеночных ферментов или заболеваниями печени в активной фазе, или при перенесенном токсическом поражении печени при приеме других препаратов, не следует назначать Спораксол, за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза оправдывает риск поражения печени. В этих случаях необходимо во время лечения контролировать уровень печеночных ферментов.

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У пациентов с нарушениями функции печени и/или почек препарат применяют под контролем уровня итраконазола в плазме крови и, при необходимости, проводят коррекцию дозы препарата Спораксол.

Вследствие фармакокинетических характеристик не рекомендуется назначать препарат Спораксол в форме капсул для начала лечения системных микозов, представляющих угрозу для жизни пациентов.

Врач должен оценить необходимость назначения поддерживающей терапии пациентам со СПИДом, ранее получавшим лечение по поводу системных грибковых инфекций, например, споротрихоза, бластомикоза, гистоплазмоза или криптококкоза (как менингеального, так и неменингеального), у которых существует риск рецидива.

При возникновении периферической нейропатии, если она обусловлена приемом итраконазола, препарат отменяют.

Нет данных о перекрестной гиперчувствительности к итраконазолу и другим азоловым противогрибковым препаратам.

Применение в педиатрии. Поскольку клинических данных о применении итраконазола у детей недостаточно, не рекомендуется назначать его этой категории пациентов, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Препарат Спораксол не влияет на способность управлять автомобилем и работать с техникой.