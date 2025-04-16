Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1075,20
Экономия при брони: -50,20 грн
1025,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1114,08
Экономия при брони: -124,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
472,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1008,47
Экономия при брони: -17,97 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
236,74
Экономия при брони: -11,38 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1045,25
Экономия при брони: -69,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
471,11
Экономия при брони: -68,13 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1145,56
Экономия при брони: -184,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1043,26
Экономия при брони: -111,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
500,70
Экономия при брони: -27,85 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
412,88
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1025,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
203,51
Экономия при брони: -17,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
621,58
Экономия при брони: -24,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1025,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
204,39
Экономия при брони: -13,76 грн