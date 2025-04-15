Киев
Спораксол (Sporaxol)

Спораксол (Sporaxol)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 187 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1075,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1141,01
Экономия при брони: -133,41 грн
1007,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30
Экономия при брони: -29,30 грн
1050,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
991,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
992,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
477,20
Экономия при брони: -6,00 грн
471,20 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1075,20
Экономия при брони: -25,20 грн
1050,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
840,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
605,88 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1138,00
Экономия при брони: -153,52 грн
984,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1138,64
Экономия при брони: -159,18 грн
979,46 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
863,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30
Экономия при брони: -29,30 грн
1050,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1084,70
Экономия при брони: -34,70 грн
1050,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30
Экономия при брони: -29,30 грн
1050,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30
Экономия при брони: -29,30 грн
1050,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
942,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
195,34 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30
Экономия при брони: -29,30 грн
1050,00 грн
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